Ivonne y Pablo Montero sorprenden con sesión de fotos juntos en La Granja VIP: ¿hay química?

Ivonne y Pablo Montero también fueron protagonistas del Calendario Granjero, dinámica que se llevó a cabo durante la jornada del sábado 26 de septiembre. A diferencia de otros Granjeros, ellos se tomaron las fotos juntos y, durante la sesión, se pudo observar cierta tensión entre ambos. ¿Fue solo pose para las fotos o hubo algo más detrás de la sesión?