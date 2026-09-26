Fernando Lozada posa con gallinas hasta en el pecho y conquista a los fans de La Granja VIP (VIDEO)
Fer Lozada participó del Calendario Granjero y decidió posar junto a las gallinas de La Granja VIP: así le fue
Fernando Lozada fue otro de los grandes protagonistas del Calendario Granjero celebrado este sábado 26 de septiembre. Al influencer le tocó representar el mes de diciembre y escogió el corral de las gallinas para realizar su sesión de fotos. Allí tiró comida sobre su pecho para que las mismas se suban encima de él: la sesión fue un completo show.