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Fernando Lozada posa con gallinas hasta en el pecho y conquista a los fans de La Granja VIP (VIDEO)

Fer Lozada participó del Calendario Granjero y decidió posar junto a las gallinas de La Granja VIP: así le fue

Fernando Lozada fue otro de los grandes protagonistas del Calendario Granjero celebrado este sábado 26 de septiembre. Al influencer le tocó representar el mes de diciembre y escogió el corral de las gallinas para realizar su sesión de fotos. Allí tiró comida sobre su pecho para que las mismas se suban encima de él: la sesión fue un completo show.

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