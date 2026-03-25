“La Bea” e Isra Punk destapan secretos de su boda: Cumbia, vestido y una celebración que promete cerrar calles

La creadora de contenido La Bea y el comediante Isra Punk continúan afinando sus preparativos para la esperada boda y sus recientes declaraciones han generado gran interés entre sus cientos de seguidores. Pues a través de 16 años de relación, la pareja se encuentra lista para dar el siguiente paso.

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La Bea y Isra Punk: Una boda con más de 250 invitados

De acuerdo con lo que se ha revelado por la pareja, se esperaba que el evento fuera una celebración íntima. No obstante, ahora se espera un magno evento de más de 250 invitados.

La creadora de contenido ha señalado que, si bien se encuentran alistando detalles, ya existe una fecha pensada para octubre dentro de un jardín de la Ciudad de México.

El vestido de novia ya está en proceso

La pareja ha revelado que ya se encuentra elegido el vestido de novia, mientras que Isra Punk espera aún encontrar un atuendo original que combine de manera perfecta con el atuendo de su pareja.

Una fiesta con cumbia y ambiente de festival

De acuerdo con los novios, se espera que la celebración sea un evento lleno de música, cumbias y mucho sabor, pues entre las grandes apuestas para amenizar el evento se espera a El Gran Silencio, Los Askis y Los Yaguarú. La pareja incluso bromeó con la posibilidad de cerrar la calle si es necesario para lograr la celebración que imaginan.

La boda de ‘La Bea’ e Isra Punk se perfila como uno de los eventos más comentados entre sus seguidores