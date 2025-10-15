¡SE AMENAZARON! Teo y La Bea serían capaces de TRAICIONARSE

Una de las revelaciones más sorprendentes de ‘La noche de la verdad’ con Kristal Silva fue la serie de amenazas lanzadas entre César Doroteo y La Bea.

¿Por qué se amenazaron Teo y La Bea?

Después de que Alfredo Adame fuera el encargado de pedir que Teo respondiera la pregunta en torno a si confiaba de verdad en alguno de los granjeros y la razón de ello, el primer nominado de La Granja VIP afirmó que si bien solamente iban dos días de conocer a sus compañeros, eligió a La Bea debido a que ya “la conocía de tiempo atrás” y “han compartido otras experiencias a lo largo de los años y sus carreras”.

Kristal Silva aprovechó el momento para preguntarle a César Doroteo si pensaba que La Bea nunca lo traicionaría, a lo que Teo señaló que la comediante es una “persona muy transparente y muy leal” y que valora mucho que “juega con el corazón"; sin embargo, dijo que si llegaba a traicionarlo, “se la iba a armar allá afuera”, por lo que iba con “todo y amenaza”.

La Bea respondió que es “recíproco” y que también si él la traicionaba, le esperaba algo afuera, por lo que Teo dijo en tono de broma que prefería cambiar su respuesta por Alfredo Adame.