inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
La Granja VIP
Nota

¡SE AMENAZARON! Teo y La Bea serían capaces de TRAICIONARSE

Los granjeros dejaron en claro durante ‘La noche de la verdad’ que la amistad pasaría a segundo término

teo-bea-la-granja-vip
Fernando Barragán
La Granja VIP
Compartir
  •   Copiar enlace

Una de las revelaciones más sorprendentes de ‘La noche de la verdad’ con Kristal Silva fue la serie de amenazas lanzadas entre César Doroteo y La Bea.

¿Por qué se amenazaron Teo y La Bea?

Después de que Alfredo Adame fuera el encargado de pedir que Teo respondiera la pregunta en torno a si confiaba de verdad en alguno de los granjeros y la razón de ello, el primer nominado de La Granja VIP afirmó que si bien solamente iban dos días de conocer a sus compañeros, eligió a La Bea debido a que ya “la conocía de tiempo atrás” y “han compartido otras experiencias a lo largo de los años y sus carreras”.

Kristal Silva aprovechó el momento para preguntarle a César Doroteo si pensaba que La Bea nunca lo traicionaría, a lo que Teo señaló que la comediante es una “persona muy transparente y muy leal” y que valora mucho que “juega con el corazón"; sin embargo, dijo que si llegaba a traicionarlo, “se la iba a armar allá afuera”, por lo que iba con “todo y amenaza”.

La Bea respondió que es “recíproco” y que también si él la traicionaba, le esperaba algo afuera, por lo que Teo dijo en tono de broma que prefería cambiar su respuesta por Alfredo Adame.

La Granja VIP
La Bea
César Doroteo
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
Galerías y Notas Azteca UNO
×
×