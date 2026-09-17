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La Granja VIP castiga severamente a María Karunna por cometer una GRAVÍSIMA falta

No una, no dos, cientos de veces se le ha llamado la atención a María Karunna. Adal Ramones le puso un alto y la producción la envía directamente a la tabla de nominados.

Por: Matías Mena

Adal Ramones reveló durante La Gala de La Granja VIP que una de las Granjeras cometió una falta gravísima que debía recibir una sanción. Fue así, como los Granjeros fueron testigos de las cientas de llamadas de atención que tuvo María Karunna durante estos días en La Granja.

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