Natalia Alcocer esta muy OFENDIDA por una OFENSIVA BROMA de Bicolor: “Acabas de comprobar por que los hombres no pueden ser amigos de las mujeres”
Antes de que iniciara La Gala de La Granja VIP, Natalia y “Bicolor” tuvieron una discusión por una mala broma del Granjero. Durante la dinámica de “echando tierra” ella se defendió.
Kevyn “Bicolor” le hizo una broma ofensiva a Natalia Alcocer y la Granjera aprovechó la dinámica de “echando tierra” para reclamarle y exigirle que no se le vuelva a acercar.