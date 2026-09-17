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Natalia Alcocer esta muy OFENDIDA por una OFENSIVA BROMA de Bicolor: “Acabas de comprobar por que los hombres no pueden ser amigos de las mujeres”

Antes de que iniciara La Gala de La Granja VIP, Natalia y “Bicolor” tuvieron una discusión por una mala broma del Granjero. Durante la dinámica de “echando tierra” ella se defendió.

Kevyn “Bicolor” le hizo una broma ofensiva a Natalia Alcocer y la Granjera aprovechó la dinámica de “echando tierra” para reclamarle y exigirle que no se le vuelva a acercar.

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