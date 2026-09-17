Exatlón México | Programa Completo del jueves 17 de septiembre del 2026 | Atleta se posiciona en el Duelo de Eliminación

¡La venganza se cumplió! En el programa de Exatlón México del 17 de septiembre del 2026, los atletas pasaron por varios momentos, desde una venganza que se realizó en uno de los circuitos hasta una supuesta estrategia que sorprendió a todos. Descubre todo lo que pasó en el intenso circuito, además de descubrir quiénes fueron los vencedores de la jornada y quién se encuentra en un inminente riesgo de ser eliminado el domingo.