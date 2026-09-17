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¡Le hizo chivitos! Granjeros regañan a Kevyn Bicolor por faltarle al respeto a esta participante en La Granja VIP (VIDEO)

Kevyn El Bicolor tuvo una grave falta de respeto con esta Granjera y no tardaron en ponerlo en su lugar.

Un tenso momento se vivió en La Granja VIP cuando las cámaras del 24/7 captaron a Kevyn Bicolor haciéndole “chivitos” a Natalia Alcocer. La participante expresó de inmediato su molestia por la falta de respeto. Fer Lozada y sus compañeros confrontaron a Bicolor, marcándole un alto tajante al señalar que no debe sobrepasar los límites con las mujeres.

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