Cómo obtener votos extra en La Granja VIP Segunda Temporada: paso a paso para apoyar a tu favorito

Las votaciones de La Granja VIP Segunda Temporada ya están activas y el público tiene la posibilidad de apoyar a sus participantes favoritos durante las diferentes etapas de la competencia. Sin embargo, además de los votos disponibles inicialmente, existe una opción para conseguir 10 votos extra y aumentar el apoyo a uno o varios de los granjeros. El proceso es sencillo, aunque la opción para obtener estos votos adicionales aparece después de haber realizado la primera votación. Por ello, si ya votaste y quieres aprovechar todos los apoyos disponibles, debes continuar con el procedimiento que aparece en pantalla.

¿Cómo conseguir 10 votos extra en La Granja VIP Segunda Temporada?

Cómo obtener votos extra en La Granja VIP Segunda Temporada|La Granja VIP

Primero, debes ingresar a la página oficial de votaciones de La Granja VIP y seleccionar al granjero o granjeros a los que quieras apoyar. En esta primera parte tienes disponibles 10 votos, que puedes repartir entre los participantes o concentrar en uno solo, dependiendo de tu estrategia. Una vez que hayas utilizado tus 10 votos y enviado la votación, la plataforma mostrará la opción para continuar con el proceso y desbloquear votos extra.

A partir de ahí, debes seguir las indicaciones que aparecen en pantalla. Entre ellas se encuentra el registro con tu correo electrónico, además de los datos que la propia plataforma solicite para continuar. Es importante completar este paso, ya que es el que permite acceder al beneficio de los votos adicionales.

Después de proporcionar el correo y seguir las instrucciones que aparecen en la página, se habilita nuevamente la sección de votación. Ahí podrás utilizar los 10 votos extra disponibles para apoyar a tus participantes favoritos. De esta manera, el público puede pasar de los 10 votos iniciales a un total de 20 votos, siempre que complete correctamente el procedimiento para desbloquear los adicionales. Por eso, si ya emitiste tus primeros votos, no cierres la página inmediatamente. Para votar DA CLICK AQUÍ y revisa qué opciones aparecen después de enviar la votación, introduce tu correo cuando sea solicitado y continúa con los pasos indicados hasta llegar nuevamente a la pantalla donde puedes repartir tus votos extra.