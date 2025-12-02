ÚLTIMA HORA: ¿Se va? Conoce al primer NOMINADO de la semana 8 de La Granja VIP con el Legado de Lis Vega

Este domingo vimos a Lis Vega salir de La Granja VIP en una salida que nos ha dejado un puño de sensaciones encontradas, y aunque la echaremos mucho de menos, el show debe continuar, por lo que como parte de su salida ha dejado su Legado y por fin pudimos saber contra quién ha apuntado hoy.

En semanas cada vez más tensas entre estrategias, alianzas y rupturas, La Granja VIP cada vez se pone mejor y sí, ¡Nadie sabe qué es lo que puede pasar! Las cosas cambian cada día y nada, NADA es lo que parece y como todos en La Granja, quedamos sorprendidos al conocer quién es el primer nominado de esta semana 8.

¿A quién nominó Lis Vega con su Legado?

Para sorpresa de muchos, nos quedamos sorprendidos al conocer que Lis Vega había nominado a Fabiola Campomanes con su Legado, sentenciando su estadía dentro de este reality show que poco a poco se acerca a sus últimas semanas.

Que Lis Vega haya nominado a Fabiola Campomanes solamente reafirma que dentro de La Granja VIP cualquier cosa puede suceder y que nadie tiene su estadía asegurada, en lo que será una semana más de dramas, amistades, traiciones y sorpresas, donde poco a poco nos perfilamos a un gran desenlace.

¿Cómo votar en la Granja VIP para salvar a los nominados?

Para salvar a tus granjeros favoritos a través de nuestro sitio web oficial, la dinámica es muy fácil y rápida, debes de entrar a lagranjavip.tv/vota y dar tus 10 votos a uno a varios de tus granjeros.

Es importante que recuerdes que cada día tienes derecho a 10 votos, pero puedes conseguir 10 votos extras si respondes una pequeña encuesta.

Si deseas votar a través de la app de TVAztecaEnVivo, debes descargarla a través de la PlayStore de Android o la AppStore de iOS.

Una vez que hayas bajado la app, podrás acceder a la sección de La Granja VIP y en seguida encontrarás el espacio para votar y al igual que en web, tienes 10 votos diarios y puedes conseguir algunos extra.