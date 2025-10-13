¿Cuál es el PREMIO que se llevará el ganador o ganadora de La Granja VIP?

La Granja VIP llega a la pantalla de TV Azteca, un reality show donde veremos a 16 granjeros VIP (celebridades) convivir en un 24/7 donde además de estar encerrados deberán realizar tareas como cuidar caballos, alimentar gallinas u ordeñar vacas. A lo largo de 10 semanas veremos cómo cada uno de los granjeros comienza a irse por decisión del público, y al final a uno solo coronarse como el triunfador, ¿pero cuál es el premio que él o ella se llevaría?

¿Qué se lleva el ganador de La Granja VIP?

Hasta el momento no ha sido revelado el premio que se estaría llevando el ganador o ganadora de la primera edición de La Granja Vip en México. Sin embargo podemos darnos alguna idea si tomamos como referencia las ediciones de La Granja alrededor del mundo, donde hasta los segundos o terceros lugares se han llevado un premio.

La Granja VIP edición chilena le dio a su ganador un premio de alrededor 50 millones de pesos chilenos, y a su segundo lugar le entregó 10 millones de pesos nacionales. De igual forma podemos tomar referencia A Fazenda, Brasil, donde sus ganadores se han llevado alrededor de 2 millones de reales, a sus segundos y terceros lugares les dieron un coche o camioneta.

¿Cuánto será lo que se lleve el ganador de La Granja VIP? Lo podremos descubrir muy pronto.

¿Cuándo se estrena la Granja VIP y dónde verla?

La Granja VIP se estrena HOY 12 de octubre, será conducida por Adal Ramones y en la co-conducción tendremos a Kristal Silva y Alex Garza. La Gala podrás disfrutarla todos los domingos a través de Azteca UNO y nuestro sitio web oficial. Mientras que entre semana tendrás La Granja VIP a las 9:00 p.m.

Además podrás disfrutar de La Granja VIP: La Cosecha, a través de la programación de Azteca 7.