La Granja VIP: ¿quién es Miriam, la novia de Eleazar Gómez?

La Granja VIP inició con todo el drama, estrategias y polémicas que tanto cautivan a la audiencia mexicana. Uno de los momentos que más llamó la atención en su estreno fue la presentación de Eleazar Gómez, por parte de Adal Ramones. El actor no solo fue uno de los primeros en entrar al show, sino que aprovechó su ingreso para enviar un mensaje especial que desató la curiosidad de muchos, con un saludo y un beso para su novia Miriam.

¿Quién es la novia actual del granjero Eleazar Gómez?

La novia de Eleazar Gómez se llama Miriam Alejandra García Lara. A diferencia de las exparejas mediáticas de Eleazar Gómez, Miriam no forma parte del mundo del espectáculo ni busca reflectores. Esto ha hecho que la información sobre ella sea escasa y que su identidad despierte aún más el interés del público.

Sin embargo, algunas pistas han surgido en redes sociales. En Facebook, por ejemplo, se descubrió una publicación suya del año 2019 en la que comparte un videoclip musical de Gómez y lo felicita efusivamente, lo que indicaría que su vínculo con el actor se remonta a varios años atrás.

Hablar de la vida sentimental de Eleazar Gómez es adentrarse en una historia marcada por el talento, la popularidad y, lamentablemente, también por la polémica.

¿Cómo fue el ingreso de Eleazar Gómez a La Granja VIP?

El actor fue el segundo participante en entrar a La Granja VIP, el nuevo reality show de TV Azteca que ha generado expectativas por su dinámica rural, sus momentos virales y la convivencia 24/7.