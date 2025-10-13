ES OFICIAL: ¡Sergio Mayer Mori estará en La Granja VIP!

En el arranque oficial de La Granja VIP, mientras el nuevo reality show se apodera de las redes sociales, se dio a conocer el nombre del tercer granjero incógnito: Sergio Mayer Mori. El actor y cantante será una de las celebridades que está a punto de abandonar el glamour y los lujos por la vida de campo. ¿Estará listo para ensuciarse las manos?

En la revelación de Sergio Mayer Mori estuvieron para acompañarlo Sergio Mayer, su papá, y Mila, su pequeña hija.

Sergio Mayer Mori está en La Granja VIP

Nacido en 1998, Sergio Mayer Mori es un actor y cantante, hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer. Tiene amplia experiencia en cine y televisión, ha trabajado en proyectos como “A cielo abierto”, una película con guión de Guillermo Arriaga.

También se ha preparado como músico: además de cantar y componer, sabe tocar piano, guitarra y saxofón. Estudió en el Berklee College of Music, en Boston (Massachusetts, Estados Unidos). En su proyecto musical se da a conocer bajo el nombre de Mori y ha estrenado sencillos como “Solo contigo”.

A los 17 años, con la actriz brasileña Natália Subtil se convirtió en papá de una niña llamada Mila. En redes sociales ha expresado el orgullo y amor que siente por su hija, además de mostrar su buena relación.

Actualmente Sergio Mayer Mori cuenta con más de 839 mil seguidores en Instagram. Sus publicaciones en esta plataforma suelen concentrarse en su proyecto musical y en su trabajo.

¿Sergio Mayer Mori podría ser de los favoritos para ganar La Granja VIP?

Por su gran talento, personalidad enigmática y por darse la oportunidad única de mostrar una faceta más personal de lo que le hemos visto, Mori podría convertirse en uno de los favoritos del público. También tiene un fandom realmente apasionado por su música y que sin duda quieren conocer más de él en La Granja VIP.