OFICIAL: Eleazar Gómez es el doceavo granjero de La Granja VIP

Apenas es el estreno de La Granja VIP y el programa la está rompiendo con todo, ya que esta noche se han revelado grandes sorpresas y una de las más grandes es que, el actor Eleazar Gómez, se une a la lista de participantes que estarán en el reality. ¿Estás listo para todo lo que se viene?

Eleazar Gómez está confirmado para el programa La Granja VIP y viene con todo menos con miedo para ganar todos los retos que se presenten dentro del reality y no solo eso, sino que viene con un solo objetivo, llegar a la gran final.

Eleazar Gómez se une al reto de La Granja VIP

Estamos ansiosos por ver la participación de Eleazar Gómez en La Granja VIP, ya que promete ser uno de los participantes que dé más contenido al reality. Podríamos ver al actor ordeñando una vaca o quizá cosechando verduras para los alimentos.

El actor tiene una amplia trayectoria en la televisión mexicana y también en redes sociales, pero ahora, tendrá que olvidarse de todos los lujos y pensar cómo un granjero para poder sacar a flote junto con sus compañeros todo lo que requiere una granja para estar equilibrada.

Actualmente, Eleazar tiene 39 años, pero empezó su carrera en 1990, cuando apenas tenía 4 años, en la película “Mi Querido Viejo” y años después, con su gran experiencia, protagonizó diversas novelas infantiles en las que trabajó con personalidades como Anahí y Danna Paola.

