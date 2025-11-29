¡Tío Pepe ya dio el veredicto final del presupuesto de esta semana!

Esta semana en La Granja VIP se sintió la presión hasta en el aire. Entre peones y granjeros hubo entrega total, ganas de mejorar y ese empujoncito de orgullo que siempre aparece cuando toca defender el presupuesto semanal. Pero aun con todo ese esfuerzo, al capataz César Doroteo parece que le faltó un poquito de mano firme. Sí, se cumplió con las actividades, sí, se arreglaron varias cosas… pero también hubo reglas que se quebraron como si nada, y eso, tú sabes, siempre tiene consecuencias.

¡El veredicto del Mayoral!

Tío Pepe habló, y cuando él habla, nadie respira. Primero soltó unas palabras de felicitación que bajaron la tensión, sin embargo solo fue por un momento, pues la verdadera sorpresa cayó cuando anunció el presupuesto final: esta semana solo tendrán el 60%.

Un bajón fuerte que dejó a todos los granjeros congelados, con cara de “¿neta?”. Y aunque el mayoral explicó que esta decisión se tomó porque los peones no respetaron ciertos espacios, también señaló un punto clave: faltó organización, y eso terminó pesando más que cualquier reparación hecha a tiempo.

Un golpe que seguro va a dejar lección y que de paso, los hará ponerse las pilas para la próxima semana.

¿Dónde y cuándo ver La Granja VIP?

Sigue cada momento, cada regaño, cada sorpresa y cada victoria de lunes a viernes a las 9:00 p.m. y domingos a las 8:00p.m., a través de la señal de Azteca UNO.