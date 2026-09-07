“Denle su bote de desodorante, va a apestar a los cerditos": Alfredo Adame ARREMETE contra Carlos Trejo durante su entrada a La Granja VIP Segunda Temporada

El primero en ingresar a La Granja VIP fue Carlos Trejo y, cómo era de esperarse, Alfredo Adame, quien en esta segunda temporada fungirá como crítico, no disimuló su incomodidad e hizo una fuerte declaración.

Adame no solo prefirió voltear hacia otro lado mientras el llamado Cazafantasmas hacia su aparición, sino que declaró: “Denle su bote de desodorante porque va a apestar a los cerditos".

Trejo le respondió: “Nos vemos a la salida, nos vemos en la final. Todavía falta un round más", amenazó el Cazafantasmas.

Tras el momento de tensión, el primer granjero cambió su actitud pues fue sorprendido con la aparición de su esposa quien le recomendó divertirse y disfrutar. "Sabes que voy a estar apoyándote afuera. Te amo mucho. Deja que la gente conozca que tienes un gran corazón".

Carlos Trejo llegó a La Granja VIP con la espada de Drácula

Envuelto en una atmósfera de misterio, cargado por cuatro hombres, Carlos Trejo ingresó al foro de La Granja VIP en un trono negro. Además, llegó cargando la que, aseguró, era la espada de Drácula.

Además, compartió que lleva colgando un diente de Megalodón y lució un poncho con un enorme lobo, “recuerda que soy amante de los lobos. Tengo un lobo de mascota", dijo Trejo a Kristal Silva.

Antes de ingresar a La Granja, Carlos Trejo recibió un sombrero adornado con un cráneo con el cual se convirtió oficialmente en el primero en ingresar a la casa.

Cómo seguir la segunda temporada de La Granja VIP

Todos los detalles de la segunda temporada de La granja VIP pueden seguirse a través de la señal de Azteca UNO, la página oficial y la aplicación móvil. Para no perderse ningún minuto del reality la plataforma de streaming Disney + realizará la transmisión 24/7, sin censura ni cortes comerciales.

