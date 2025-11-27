La Granja VIP EN VIVO: Descubre a los DOS NOMINADOS que tendremos en La Asamblea
La Granja VIP vivirá una nueva Asamblea, y parece que los planes de los granjeros comienzan a llevarse a cabo, ¿quiénes se unirán al cuadro de nominación? Descúbrelo EN VIVO.
Después de la eliminación de Kike Mayagoitia La Granja VIP parece estar a punto de explotar, y es que las estrategias y los planes no dejan de formarse en cada rincón del reality show. Con cada semana que pasa menos son los granjeros que hay, y los equipos se reestructuran para seguirse protegiendo entre ellos, ¿cómo será que se vive La Asamblea del día de hoy? Descúbrelo EN VIVO en nuestro minuto a minuto.
La Granja VIP EN VIVO: La Asamblea
El legado de Kike Mayagoitia dejó MUCHAS dudas
El pasado lunes Kike Mayagoitia regresó a La Granja VIP para dejar su legado, y en este Fabiola Campomanes terminó en estado de nominación, algo que sorprendió a la misma Fabiola y a Sergio Mayer Mori, quienes no entendieron el mensaje de Mayagoitia.
¿Quién se convirtió en El Capataz de la semana?
El público tuvo el poder para influir en el juego por El Capataz, pues ahora a través de las votaciones se mandaron a los dos granjeros con más votos a competir: Eleazar Gómez y César Doroteo, y quien salió victorioso fue Teo, convirtiéndose por PRIMERA VEZ en el Capataz de La Granja VIP.
Kike Mayagoitia se convirtió en el sexto eliminado
El domingo pasado durante La Gala de Eliminación conocimos al sexto eliminado de La Granja VIP: Kike Mayagotia, quien no logró conseguir más votos que el resto de sus compañeros nominados: Alfredo Adame, César Doroteo, Eleazar Gómez y Kim Shantal.
¿A qué hora empieza La Granja VIP HOY?
La Asamblea de La Granja VIP dará inicio en punto de las 9:00 p.m. a través de la señal de Azteca UNO. También puedes disfrutar de La Gala completamente GRATIS a través de la app TV Azteca EN VIVO y nuestro sitio web.