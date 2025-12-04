Kim Shantal reprueba ataques en su contra en la Asamblea de La Granja VIP: “Se fueron recio”

Kim Shantal no quedó nada contenta con la lluvia de insultos y reclamos que literalmente le llovieron en la Asamblea de La Granja VIP : ¡pidió un mínimo de amabilidad aunque los ánimos se enciendan al máximo durante las nominaciones!

¿Cómo reaccionó Kim Shantal a la actitud de sus compañeros en la Asamblea de La Granja VIP?

Luego de la explosiva Asamblea de este 03 de diciembre, Kim Shantal se sinceró durante una plática con "El Patrón" y reconoció que aunque ella ya sabía que tendría muchos votos en contra, nunca se esperó que granjeros como Eleazar Gómez, Sergio Mayer Mori y Alfredo Adame la atacarían con tanta crudeza.

"Hoy está más que comprobado el odio y el coraje que me tienen (…) tiene que haber cierta educación dentro de La Granja, pero son las cosas que uno tiene que soportar, yo sabía que se iban a ir a este grado de groserías, agresiones verbales y todo", reflexionó.

"Yo pude haberles dicho hasta lo que no, pero me mentalicé mucho a no caer en el juego de ellos, a mí me han llamado mitómana, mentirosa y todo, pero me quedo con la tranquilidad de que sé cómo han pasado las cosas", explicó Kim.

Para Shantal, no es justo que una persona se porte grosera con sus compañeros sólo porque sea la Asamblea y puso de ejemplo a Eleazar Gómez .

"Vimos a Eleazar cómo se desquició, me empezó a decir puras p3nd3j4d4s como que yo soy falsa cuando ni siquiera me conoce (…) las cosas así de bajas como las hace me dan mucho asco", declaró.

Kim Shantal, quien se convirtió en la granjera con más votos en contra en esta semana 8 de la competencia, reiteró que ella no es hipócrita ni falsa como la quieren hacer ver, al tiempo que hizo un llamado al respeto... ¿logrará salvarse para seguir en La Granja VIP o no?

