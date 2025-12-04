ÚLTIMA HORA: Esta es la LISTA ACTUALIZADA de los NOMINADOS de la semana 8 en La Granja VIP

Tras La Asamblea del 3 de diciembre en La Granja VIP, ya tenemos a 4 nominados para la semana 8 de la competencia. Se trata de Fabiola Campomanes, César Doroteo, Kim Shantal y Alfredo Adame. A continuación te explicamos cómo es que cada uno de ellos terminó en la lista.

Fabiola Campomanes está nominada por El Legado de Lis Vega

La primera granjera en quedar nominada esta semana fue Fabiola Campomanes, a quien Lis Vega mencionó en El Legado tras ser eliminada. La idea de dejarla nominada fue un acuerdo entre ambas, con el supuesto de que Fabiola quedaría nominada de todos modos y era mejor que tuviera más tiempo de reunir votos.

César Doroteo está nominado por perder El Duelo

A través de los votos del público, el martes César Doroteo fue seleccionado para competir en El Duelo contra Kim Shantal (elegida por El Patrón, quien esta semana tiene el rol de El Capataz). Teo perdió, por lo que automáticamente quedó nominado.

Kim Shantal y Alfredo Adame quedaron nominados en La Asamblea

Aunque Kim Shantal se libró de la nominación en El Duelo, sí entró a la lista por mayoría de votos obtenidos en La Asamblea; algunos de esos votos fueron por estrategia y acordados previamente, como en el caso de La Bea. A Kim la acompaña Alfredo Adame, quien también tuvo mayoría de votos e igualmente algunos fueron por estrategia.

Este miércoles 3 de diciembre, Sergio Mayer Mori recibió el beneficio del Huevo Dorado. Al abrir su interior, descubrimos que Sergio tenía el poder de mandar a un nominado directo a La Gala de Eliminación, sin posibilidad de competir por La Salvación. Para sorpresa de todos, él escogió a César Doroteo.

Cómo votar para salvar a tu favorito de la eliminación en La Granja VIP

Ya están abiertas las votaciones para que apoyes a tu granjera o granjero favorito. Entra al sitio web oficial de La Granja VIP o la app TV Azteca En Vivo; ahí puedes otorgar todos tus votos a una sola persona o repartirlos.

Diario tienes 10 votos para dar y, si respondes las preguntas de una breve encuesta, obtienes 10 votos extra. Tienes oportunidad de participar hasta La Gala de Eliminación, cuando Adal Ramones dé el anuncio de que se terminó el proceso de votaciones.

