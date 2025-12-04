Inesperado poder del Huevo Dorado sepulta a Teo en La Granja VIP: ¡conócelo!

Sergio Mayer Mori no se la pensó ni un segundo y usó el poder del Huevo Dorado en contra de César Doroteo , lo que acabó por sepultar cualquier posibilidad de Salvación para el granjero y, de paso, desmoronó la estrategia planeada por el Team Cacaraqueo de La Granja VIP : ¡revive el momento!

¿Cuál fue el poder del Huevo Dorado de la semana 8 de La Granja VIP?

Luego de una cardíaca jornada de Asamblea que terminó con Kim Shantal y Alfredo Adame como los nuevos nominados de la semana 8 de La Granja VIP , Sergio Mayer Mori subió al podio para leer el poder del Huevo Dorado que su equipo ganó en la competencia del miércoles.

"Condena a uno de los nominados a quedarse en el cuadro de nominación hasta el domingo, sin posibilidad de jugar por su salvación, o suma a un quinto nominado", leyó Mayer Mori, quien no reflexionó demasiado para tomar una decisión:

"Voy a mandar a Teo al domingo", declaró Mayer Mori, quien opinó que no era necesario subir a un quinto nominado; César Doroteo, por otra parte, se mostró tranquilo por el golpe: "Ya es la tercera vez que me la hacen; no pasa nada, Adal", reaccionó.

Con Teo sin posibilidad de competir por la Salvación, seguramente el Team Cacaraqueo deberá ajustar la estrategia que planeó durante varios días ya que ahora el influencer no podrá salvar a alguien del Cacaraqueo para subir a Eleazar Gómez en la Traición... ¡vaya giro inesperado!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: