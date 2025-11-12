El ambicioso plan de Teo contra Eleazar Gómez para sacarlo de La Granja VIP: ¿quiénes son sus nuevos aliados?

La quinta asamblea de nominación pinta para ser una de las más polémicas en lo que va de la temporada, en especial ahora que ya son más claras las estrategias de los participantes. Y uno de los que no ha perdido el tiempo es César Doroteo, quien ideó un plan que, de salir como lo tienen previsto, podría marcar el destino de Eleazar Gómez en La Granja VIP.

Esto debido a que los granjeros tuvieron que reordenar sus prioridades luego de la derrota de Lis Vega, que se convirtió en la segunda nominada tras perder ante Alfredo Adame en el reto semanal. De acuerdo con lo que Teo estuvo conversando con sus compañeros, lo mejor es mandar a Sergio Mayer Mori a la placa y confiar en que ganará el juego de salvación.

¿Quiénes serán los nominados de La Granja VIP este 12 de noviembre?

El plan de Teo y sus aliados consiste en repartir votos entre Alfredo Adame, Manola Díez y Sergio Mayer Mori, los cuales se unirían a Eleazar Gómez, nominado directo por el legado de Jawy. Y para tener buenos resultados, lo ideal sería que Sergio se salve el jueves 13 de noviembre y así también pueda salvar a Lis Vega.

@lagranjavipmx "Mira, yo comprándome pleitos ajenos", ¿de quién crees que esté hablando #ElPatrón? 👀😱 Lunes a viernes 9:00 p.m. por Azteca UNO⁣⁣⁣⁣⁣. Domingo La Gala 8:00 p.m. por Azteca UNO⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣. ⁣⁣⁣⁣ #LaGranjaVIP 🌾 Transmisión 24/7 en #DisneyPlus, vive la experiencia completa. ♬ sonido original - La Granja VIP

Esto implicaría que el viernes de traición un participante más quedará en riesgo de eliminación, aunque todavía no tienen bien definido quién será su próximo objetivo. Así que por ahora, la prioridad está en dejar a Manola, Adame y Eleazar, ya que consideran que esta es una forma de que alguno de ellos se vaya y, según los debates en las redes sociales de La Granja VIP, es el "eterno nominado" quien corre mayor riesgo.

Ellos son los aliados de Teo en la estrategia de nominación para la quinta semana de La Granja VIP

El plan de César Doroteo ya tiene convocatoria entre varios granjeros que creen, este es el movimiento más inteligente. Los concursantes que estaban presentes cuando expuso su idea (para la que La Bea también colaboró), son Fabiola Campomanes, Lis Vega, Alberto del Río y Kim Shantal, que tenía alianza con Jawy, pero no pudieron concretarla porque fue eliminado tras la traición de Eleazar Gómez.

La asamblea de nominación de La Granja VIP será este miércoles 12 de noviembre en punto de las 09:00 p.m., a través de la señal de Azteca UNO y la transmisión en vivo 24/7 en YouTube.