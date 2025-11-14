“La mejor versión de mí": el conmovedor relato de Fabiola que hizo llorar a La Granja VIP

En medio del baby vaca shower para Jacinta, que pronto dará a luz en La Granja VIP, el ambiente se volvió emotivo con la historia de Fabiola Campomanes. Aunque la dinámica estaba pensada para reflexionar sobre la maternidad, nadie imaginó que su historia provocaría tantas emociones entre los granjeros.

¿Por qué Fabiola conmovió a todos en La Granja VIP?

Durante la celebración, Fabiola compartió uno de los episodios más difíciles de su vida ante la llegada de su hija Sofía, en un momento en el que, según sus propias palabras, “no tenía ni para el hospital, ni para vestir a mi hija”.

Con notoria emoción en su voz, contó que al estar embarazada de ocho meses y medio, perdió al papá de su hija : “Desafortunadamente, perdí al papá de Sofía… no solamente fue una sorpresa muy desagradable, sino que perdí todo”.

Lo que siguió fue una cadena de solidaridad que hasta hoy la conmueve. “Mis compañeros que estudiaron actuación conmigo me ayudaron a pagar la mitad del hospital… la otra mitad me ayudaron los rotarios del Club de Leones”, reveló. Incluso recordó con cariño que por un error en el hospital le dieron una suite, pese a no poder pagar un cuarto normal.

¿Qué dijo Fabiola Campomanes sobre su maternidad?

Fabiola compartió que su hija, además de haber sido una sorpresa de vida, también se convirtió en su mayor impulso. Contó que ni siquiera sabía que estaba embarazada porque seguía menstruando, lo que la llevó a una cirugía donde, por accidente, descubrieron su embarazo.

“Esa niña se aferró a la vida y esa niña también hizo que yo me aferrara también a la vida”, confesó con la voz entrecortada. Para ella, ser madre ha sido su papel más importante: “Desde el día en que nació Sofía sentí que mi vida cambió… fue una oportunidad de ser la mejor versión de Fabiola”.

La fuerza de su relato dejó a sus compañeros visiblemente conmovidos, en un momento que se quedará marcado como uno de los más emotivos de La Granja VIP.

