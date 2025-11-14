Manola Díez no supera la nominación y el enfrentamiento con Teo: “Se siente horrible ser atacada”

La tensión en La Granja VIP alcanzó un nuevo punto crítico para Manola Díez, quien atraviesa días emocionalmente intensos tras ser nominada de nuevo y vivir un fuerte desencuentro con Teo y con Kim Shantal. En medio de un ambiente dividido, la actriz ha optado por resguardarse en uno de los espacios más tranquilos del lugar, donde intenta recobrar la calma y mantenerse fiel a su fe.

¿Por qué Manola Díez se siente atacada en La Granja VIP?

Desde que se anunciaron los nominados en la Asamblea, Manola se ha mostrado vulnerable y reflexiva. La razón que muchos de sus compañeros utilizaron para nominarla fue su cercanía con dos figuras polémicas: Eleazar Gómez y Alfredo Adame. A pesar de los conflictos previos que tuvo con ellos, recientemente ha compartido más tiempo con ambos, lo que generó desconfianza entre varios granjeros, quienes no dudaron en poner su nombre sobre la mesa.

Esta situación, sumada a los desacuerdos con otros compañeros como Kim, provocó que Manola buscara refugio en la habitación del Capataz , un espacio que ahora comparte con Kike Mayagoitia. Ahí, entre oraciones y pensamientos en voz alta, expresó lo difícil que ha sido sentirse señalada por sus compañeros. La habitación, que debería ser un privilegio, se ha transformado en su refugio emocional ante lo que ella describe como un ambiente hostil.

El día previo a su momento de oración, Manola ya había decidido aislarse de los conflictos al escuchar una fuerte discusión entre El Patrón y Eleazar justo antes y durante la comida. Prefirió evitar lo que ella consideró una forma de violencia, y se apartó en busca de serenidad.

¿Qué pasó entre Manola Díez, Kim y Teo en La Granja VIP?

Los enfrentamientos más recientes que tuvo con Kim y con Teo, por separado, terminaron por afectarla profundamente, al grado de romper en llanto y hablar de sentirse atacada por todos los frentes. Con Kim tuvo una fuerte discusión por la mañana después de que Kim ganara la actividad matutina y le fuera asignado un premio. Un comentario al aire de Kim, tomado de forma personal por Manola, desató una trifulca que terminó por hacer explotar a Kim con todos los sentimientos que tenía guardados.

Esto porque Manola había desarrollado una fuerte conexión con Kim, ella la cobijó ante la salida de Lola Cortés y Jawy, por lo que se sintió traicionada cuando la regiomontana decidió hacer alianza con Eleazar y Adame, dos granjeros que antes ya la habían traicionado.

En la confrontación, se involucró a Teo, quien intentó calmar las cosas. Esto derivó en una serie de alegatos entre Manola y Eleazar acerca de Teo, sin estar él presente de forma directa, pero que pudo escuchar desde lejos. Por lo que decidió enfrentar a Manola para aclarar las cosas. Sin embargo, Manola se sintió agredida. Poco a poco y con disposición de ambos, aclararon los malos entendidos entre ellos.

Aunque después de otra charla con Eleazar, Manola volvió a sentir que las nominaciones son ataques personales y traiciones de los granjeros.

