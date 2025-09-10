¿"Fuchi” o aliado del huerto? El uso del estiércol de La Granja VIP que no podrás creer

Las celebridades de La Granja VIP se enfrentarán a un auténtico dilema cuando les llegue la hora de recoger el estiércol de los animales y desecharlo, ¿pero si en lugar de tirarlo lo aprovechan para su huerto? ¡Así pueden convertirlo en composta natural!

¿Cómo hacer composta en La Granja VIP con estiércol de los animales?

Aunque lo más popular es tenerle asco al estiércol del ganado, lo cierto es que estos desechos bien aprovechados son un auténtico tesoro agrícola, y con toda la razón ya que la bosta de vacas, caballos y otros animalitos está compuesta de hierba y cereales digeridos, lo que la convierte en un abono lleno de nutrientes para los sembradíos.

¡Así es! Aunque parezca increíble y hagas gestos, lo mejor que podrían hacer las celebridades de La Granja VIP con los desechos no es tirarlos, sino utilizarlos como parte de una composta a la que también se le integran otros elementos como paja, hojas secas e incluso cáscaras de frutas o verduras .

Por supuesto que hacer abono con los excrementos del ganado tiene su chiste: en el sitio Genia Bioenergy, por ejemplo, los expertos advirtieron que hacer una composta debe hacerse con todo cuidado para evitar los terribles malos olores, emisiones de gases y afectaciones en el pH del suelo.

Por ejemplo, no se debe usar el estiércol fresco, sino dejarlo fermentar por varios meses acompañado de las hojas y la paja en una pila que se debe voltear con una pala o rastrillo semanalmente (todos los materiales se alternan en capas), además de que es importante mantener húmeda tu composta, pero no totalmente mojada y cubrirla con un plástico. Cuando la mezcla ya huela a tierra, está lista para usarse.

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

Como ves, usar el estiércol para abonar el huerto de La Granja VIP tiene su chiste, pero tampoco es una labor imposible de hacer: ¿crees que las celebridades se animen a reciclar la boñiga o no? ¡Entérate de cada detalle a partir del 12 de octubre del 2025 a través de la señal de Azteca UNO!