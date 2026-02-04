¿Odias hablar mientras viajas? Estos son los rasgos que compartes con otras personas que aman el silencio

Para muchas personas, un viaje en coche, en tren o en avión es sinónimo de charlas, música de fondo y estímulos constantes. Pero algunas prefieren lo contrario: silencio absoluto. Lejos de ser una rareza, la psicología sostiene que esta elección dice mucho sobre la forma en que los individuos procesan sus emociones, su energía y su vínculo con el entorno.

Desde la mirada de los expertos en psicología , amar el silencio no implica rechazo al otro, sino una forma distinta de habitar el tiempo y el espacio. Según la psicóloga Leticia Martín Enjuto, es un regulador emocional en contextos de sobreestimulación.

¿Por qué a algunas personas les gusta estar en silencio, según la psicología?

El gusto por el silencio se asocia a procesos de introspección, autorregulación emocional y manejo de la energía psíquica. Es una forma distinta de recargar energía y una manera de volver a uno mismo.

Diversos estudios en psicología cognitiva y neurociencia, como los realizados por la Universidad de Duke y la Universidad de Harvard, señalan que los entornos silenciosos favorecen la concentración, reducen los niveles de cortisol (la hormona del estrés) y mejoran la capacidad de procesamiento emocional. En este sentido, el silencio puede organizar información y generar una sensación real de descanso.

Psicología: los 6 rasgos que comparten las personas que aman el silencio