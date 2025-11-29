Alfredo Adame le declara la guerra a Kim Shantal... a sus espaldas: “Va el tiro con ella”

Todo parece indicar que, aunque Alfredo Adame había accedido a aceptar el sacrificio de entrar al cuadro de nominados, a petición de Kim Shantal, con el objetivo de sacar a Sergio Mayer Mori de La Granja VIP, el 'Golden Boy' no quedó muy contento con la movida de la salvada de este semana, pues este día le confesó a Eleazar Gómez que la tiene en la mira para la próxima semana.

"Lo que me importa es que me causó una incomodidad": Alfredo aclara su molestia

Alfredo Adame tuvo una conversación con Eleazar Gómez en la que le compartió su molestia por la decisión de Kim Shantal de 'traicionarlo' en la ceremonia de ayer para que colocara a Sergio Mayer Mori en el cuadro de nominados.

El 'Golden Boy' se enojó porque la salvada de esta semana le "puso una incomodidad" y le compartió que lo irritó la justificación de la peona al señalar que él no estaría en peligro de salir del reality show.

Adame externó su molestia porque "lleva seis semanas viviendo en una maleta" y exhibió la hipocresía" de Kim cuando ella ha tenido conflictos con Eleazar en el pasado; "no me importa ir, no, yo voy tranquilo y todo... lo que me importa es que me causó una incomodidad", exclamó Alfredo.

Además, coincidieron en que el próximo objetivo para la siguiente semana, de quedarse Adame en La Granja VIP, es "deshacer ese grupo e ir primero por Kim" y dejaron ver la posibilidad de hacer equipo con quienes sobrevivan a la gala de eliminación de mañana.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Mañana tendrá lugar la gran gala en la que conoceremos al séptimo eliminado de La Granja VIP y dará inicio en punto de las 20:00 horas. Los nominados de esta semana son Fabiola Campomanes, Lis Vega, Alfredo Adame y Sergio Mayer Mori, no olvides votar por tu favorito.

