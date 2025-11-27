Eleazar se queja de Sergio Mayer Mori tras intensa pelea en La Granja VIP: “Lleva seis semanas sin hacer nada”

Las fuertes peleas no dejan de ocurrir al interior de La Granja VIP a solamente unas cuantas semanas de concluir el reality show y la más reciente estuvo protagonizada esta tarde por Sergio Mayer Mori y Eleazar Gómez.

"Nunca lo veo hacer nada": Eleazar despotrica contra Sergio

La desorganización en las labores con los animales de La Granja VIP provocó el fuerte conflicto entre los participantes, pues el hecho de que nadie estuviera vigilando a las ovejas, las cuales estaban en el área de las hortalizas, y que Eleazar Gómez no podía colocarle el almartigón a 'Canelo' motivó la inesperada intervención de Sergio Mayer Mori, hecho que originó el enojo del granjero.

Luego de que Mayer Mori le sugiriera a Gómez que sería mejor que se enfocara en las ovejas, el granjero se molestó por el comentario del peón y se dedicó a compartir su molestia con algunos de sus compañeros, entre ellos Kim Shantal, 'El Patrón' Alberto del Río y el propio Capataz, César Doroteo.

Los señalamientos de Eleazar estaban enfocados en apuntar que no ha visto a Sergio "hacer nada" en lo que va del reality show, ya sea como peón o como granjero, y afirmó que "como sabe que va a ser nominado, se pone dizque a hacer cosas"; "está dormido o haciendo nada", sentenció el granjero.

Además, cabe señalar que incluso a lo lejos, Gómez 'exhortaba' a Sergio a "seguir hablando", ya que, aparentemente, lo vio explicándole su versión de los hechos a algunos de sus compañeros.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche se realizará un nuevo desafío de salvación que permitirá sacar a Kim Shantal, 'El Patrón' Alberto del Río o Fabiola Campomanes del cuadro de nominados y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.