Eleazar Gómez aconseja a Manola Díez tras su pelea con Kim: esto le dijo

Los días en La Granja VIP siguen cargados de tensión. Después del fuerte enfrentamiento entre Manola Díez y Kim Shantal , que sacudió la tranquilidad del reality, un nuevo momento llamó la atención de los seguidores: la charla entre Eleazar Gómez y Manola, en la que el actor le ofreció apoyo, calma y le aconsejó que se mantuviera firme si la provocaban.

¿Qué le dijo Eleazar Gómez a Manola Díez?

Eleazar adoptó el papel de consejero tras este pleito. Le dijo a Manola que él no tenía interés en pelear y que lo mejor era no salirse de control. También, le explicó que muchas de las agresiones que perciben del resto son miedo y frustración, más de quienes intentan desestabilizarlos, y que mantener la calma y la coherencia es la mejor estrategia.

“Estamos en nuestro centro, tranquilos, sin salirnos de control. Eso es lo que más les puede”, le aseguró, animándola a no retractarse ni a dejarse intimidar por provocaciones de otros.

Mientras que Manola le habló a Eleazar de la impotencia que sintió —incluso la empatía de compañeras como Lola— y de lo doloroso que fue escuchar ciertas acusaciones. Eleazar respondió que la clave es no tener miedo y mantenerse firme. “No te retractes… Si te vuelven a decir eso de ‘te vamos a poner’, dí ‘órale, va, ponme’. Nosotros no tenemos miedo como ellos”, le dijo, enfatizando que la fortaleza dentro del juego es tener calma.

¿Por qué discutieron Manola Díez y Kim Shantal?

La discusión comenzó luego de que Kim ganara el reto de recolectar más esferas. Tras ello, Shantal, en tono de broma, ofreció ceder su premio si alguien que “lo necesitaba más”, y Manola se sintió aludida aunque nunca dijeron su nombre , y le reclamó a la influencer el por qué de esa indirecta.

Tras ello, ambas se hicieron de reproches y Kim, por su parte, le reclamó a Manola que pese a haberla defendido en otras ocasiones de Adame, Manola terminó aliándose con él. “Si yo soy la única vieja aquí que te ha defendido y ve con quién terminaste, con el que te traicionó, con el ruco que te dijo tóxica”, recriminó. La confrontación escaló hasta que Kike y otros granjeros intervinieron para separar a ambas .

Incluso, en un momento dado del pleito, Kim retó también a Eleazar para que este defendiera a Manola, aunque él no cayó en dicha provocación. “¿Y tú también te vas a poner con ella? ¿Te vas a poner con ella? Porque con los dos puedo”, refutó. Aunque Gómez se mantuvo tranquilo y no cedió en ningún momento a los reclamos.

Por otra parte, esta charla entre Eleazar y Manola muestra dos cosas : primero, que los roces por micro-ofensas (o por interpretaciones de frases) pueden encender conflictos grandes; y segundo, que hay jugadores que ya trabajan en cohesionar un frente emocional y táctico para resistir las nominaciones.

Así que si Eleazar y Manola consolidan esa postura de calma, unidad y desafío estratégico, podrían convertir las provocaciones en gasolina para fortalecerse como bloque y crear más tensiones dentro de La Granja VIP.