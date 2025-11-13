Eleazar Gómez advierte que ya NO permitirá “juego sucio” en La Granja VIP: “Pasados de lanza”

La quinta asamblea de nominación en La Granja VIP estuvo cargada de emociones que llevaron a los granjeros hasta el límite. Y uno de los más afectados sin duda alguna fue Eleazar Gómez, quien a pesar de que ya estaba en la placa por el legado de Jawy, tuvo una explosiva confrontación con Alberto del Río que marcó su rivalidad, pero que también lo hizo replantearse sobre sus estrategias.

Es por esto que, de ahora en adelante, no está dispuesto a dejar que sigan tratando de perjudicarlo en el reality. Así se lo hizo saber a Alfredo Adame, su compañero como peón de la semana, a quien le contó que está decidido a hacerle frente a cualquier juego sucio en su contra, en especial ahora que se dio cuenta de que muchos de sus compañeros están unidos para tratar de desestabilizarlo.

"Definitivamente ya. A partir de este día no voy a estar como antes. Ahora sí que se atengan, pasados de lanza", advirtió el "eterno nominado".

Eleazar Gómez enfurece por la nominación de Manola Díez en La Granja VIP

Otro de los momentos que molestaron al actor mexicano, fue el hecho de que la mayoría de granjeros votaron en contra de Manola Díez, poniéndola otra vez en riesgo de salir de La Granja VIP. Y es que desde su perspectiva, fue "muy bajo" ensañarse con una persona que saben de antemano que se toma las cosas muy personales y que inevitablemente terminaría cuestionándose estos resultados.

Además, reprochó que sus compañeros sigan negando la existencia de equipos, pues según dijo, se dio cuenta de que estaban haciéndose gestos para ponerse de acuerdo. Por lo que considera que sería mejor que aceptaran sus alianzas, pues cree también que él es el principal objetivo a vencer, por eso cada semana lo mandan de peón y lo nominan.

"No es por victimizarme. Yo aguanto vara, pero ya basta", apuntó Eleazar Gómez, quien se despertó temprano para prepararse y llegar con toda la energía al juego de salvación en La Granja VIP este 13 de noviembre.