¿Eleazar Gómez trae pique con Teo? Esto fue lo que reveló Kike Mayagoitia

En La Granja VIP los roces son inevitables, pero hay fricciones de las que pocos se han dado cuenta, como el “pique” entre Eleazar Gómez y Teo, según lo que intuye el capataz de esta semana, Kike Mayagoitia .

Fue durante una charla con Alberto del Río ‘El Patrón' que Kike decidió sincerarse y contarle lo que llevaba varios días observando. “Este Eleazar trae un pique muy personal con Teo”, le confesó al Patrón. Aunque para muchos la relación más tensa de Eleazar ha sido con Alberto, el conductor y modelo originario de Tampico dejó claro que para él no es así, y que el conflicto sería mucho más fuerte con el creador de contenido.

¿Por qué Eleazar trae pleito con Teo?

Cuando Kike lanzó la declaración, Alberto reaccionó de inmediato: él pensaba que su conflicto con Eleazar era el más fuerte . Pero aun así, Kike insistió en que no, que con Teo el asunto era más serio.

Y ahí comenzó el misterio: Mayagoitia confesó que Eleazar le había dicho algo muy delicado sobre Teo, pero que él mismo no sabía si creerlo. No quiso compartir la frase exacta para evitar problemas, pero sobre todo, porque dudaba totalmente de la veracidad del comentario.

Pero, el momento que para Kike confirmó que el pique existía ocurrió hace apenas un par de días. Teo salió hacia el área donde estaba Eleazar y le dijo que las ollas estaban sucias. Ese comentario, tan simple, cambió por completo el semblante de Eleazar. Según Kike, “se encendió” al instante, como si el comentario hubiera tocado un nervio muy sensible.

Aunque lo más revelador vino después, cuando Kike mencionó que Eleazar le aseguró que su enojo con Teo no tenía que ver con las ollas, sino con “otra cosa”. Sin embargo, para Kike esa explicación no lo convenció. Fue entonces cuando Eleazar soltó aquella acusación —la misma que Kike se niega a repetir— diciendo que un día escuchó a Teo decir algo.

Pero Kike sigue sin creer y Alberto tampoco. Ambos consideran que seguramente Eleazar pudo haberse enojado por alguna incoherencia y no por algo grave que Teo haya dicho o hecho.