Las 10 peleas más fuertes en La Granja VIP: estos momentos sacaron nuestro lado animal

Desde el primer día de convivencia en La Granja VIP, las cámaras captaron choques que fueron mucho más allá de la convivencia rústica, puesto que se convirtieron en enfrentamientos de personalidades al límite. A un mes del inicio de actividades dentro de La Granja, repasamos los momentos que literalmente hicieron estallar el establo y sacaron el lado animal de los granjeros.

¿Cuáles fueron las peleas que han marcado el primer mes de La Granja VIP?

En los primeros días, dentro de La Granja VIP, la chispa entre Manola Díez y Carolina Ross surgió incluso antes de los retos físicos. En plena preparación del desayuno explotó la tensión porque una piña, un comentario y una mirada desencadenaron un cruce que puso el tono de la temporada.

Más adelante, la discusión entre Manola y La Bea por una taza de café. Cuando Bea asumió como la Capataz de La Granja VIP, enfrentó una reducción de presupuesto que provocó que los granjeros pasaran hambre y acordaran racionar las porciones. Un malentendido por una taza de café provocó que Manola reaccionara contra la Capataz e incluso inició una huelga de hambre.

La alianza fracturada entre Alfredo Adame y Manola , tras un reproche de traición , generó uno de los careos más incómodos durante una de las primeras Asambleas de Nominación. A partir de entonces, la relación de Adame y Manola no ha vuelto a ser la misma, a pesar de haber tenido momentos de reconciliación y al parecer, estar juntos en una alianza contra el grupo que encabezan Patrón y Kike.

Por su parte, Fabiola Campomanes y Eleazar Gómez han protagonizado varios desencuentros. La primera discusión fuerte sucedió cuando, Eleazar, a iniciativa de Adame, intentó convencer a otros granjeros de votar por Fabiola. Además, en esa misma Asamblea, Sandra y Kim se enfrentaron a Eleazar por haber faltado a su palabra de no nominar a ninguna de ellas. En esa ocasión votó por Sandra de último momento.

Al enterarse Fabiola por Kim y La Bea de las intenciones de Eleazar, lo confrontó con gritos y reclamos.

Uno de los choques más impactantes ocurrió entre Lola Cortés y Adame. Este enfrentamiento se dio en una de las Asambleas de Nominación más intensa en lo que va del reality. Tanto Lola como Alfredo no se guardaron nada para expresar su descontento mutuo.

Otro de los enfrentamientos épicos ocurrió entre El Patrón (Alberto del Río) y Alfredo Adame, durante una Asamblea, en la que el Golden Boy, al responder a Lola Cortés, utilizó una serie de acusaciones de violencia doméstica contra Alberto del Río. Los señalamientos fueron desmentidos por la estrella de la lucha libre, quien explicó a sus compañeros que fue víctima de una extorsión.

Y cómo olvidar la guerra declarada entre Eleazar y Jawy Méndez, a raíz de la nominación sorpresa durante el Viernes de Traición hacia el segundo. Esto detonó un enfrentamiento verbal que fue más allá del juego y convirtió a Jawy en un auténtico vigilante de Eleazar para asegurar que trabajara como dice, al menos durante los días que permaneció en la competencia.

Eleazar también tuvo una fuerte discusión con El Patrón , a quien acusó de faltarle al respeto. Esto ocurrió la tarde de miércoles 12 de noviembre, justo unas horas antes de la Asamblea.

En otro frente, Kike Mayagoitia acusó a Eleazar de falsedad durante la misma Asamblea, esto generó un choque abierto por descuidos en la limpieza, trabajo y estrategia. Aunque días más tarde pudieron hablar abiertamente para aclarar la razón de sus diferencias. Sin embargo, la tregua duró poco.

Por último, la disputa entre Lis Vega y Sandra Itzel estalló tras una nominación, lo que mostró que el conflicto también es cuestión de seguimiento, lealtades y comentarios que no se escuchan sino que se sienten. Ambas tenían una historia antes de entrar a La Granja VIP, pero fue la convivencia diaria que terminó por hacerlas estallar.

La Granja VIP, el reality show que saca el lado animal de los granjeros

Cada uno de esos enfrentamientos puso al descubierto la tensión entre lo que el público ve y lo que se vive dentro de la casa. Las alianzas se resquebrajan, los personajes salen de su zona de confort y los granjeros muestran su “lado animal” con competitividad, ego, traición, defensa y supervivencia.

Al final del día, esas batallas en La Granja VIP son más que gritos o gestos, son estrategias que mueven votos, nominaciones, simpatías y reputaciones. Verás que tras cada “estallido”, la Granja nunca vuelve a ser la misma.

