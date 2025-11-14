¿Problemas de dinero? Kike Mayagoitia muestra su lado más humano y revela por qué quiso entrar a La Granja VIP

La quinta semana de La Granja VIP está siendo muy fructífera para Kike Mayagoitia, que se consagró como el capataz y quedó protegido de las nominaciones. Además de todas las tareas que completó y el empeño que puso en sus labores, también se dio la oportunidad de convivir más con sus compañeros y compartió algunos detalles de su vida que hasta ahora había preferido reservarse.

Fue así que durante el desayuno se sinceró al hablar de qué fue lo que lo impulsó a querer formar parte de este ambicioso proyecto. Y contrario a lo que muchos esperaban, el conductor de "Venga la Alegría" aseguró que el dinero no fue la motivación principal, pues si bien es importante, lo que él pretende es que el público lo conozca mejor.

Esto ya que considera que por su trayectoria profesional hay quienes tienen una idea equivocada de quién es realmente, pues casi siempre suele mostrarse muy serio y podría parecer superficial. Sin embargo, explicó que su personalidad es tranquila, pero aun así se considera divertido y Kike cree que tiene que aportar algo más que "un buen físico".

Kike Mayagoitia confiesa cuál es su principal objetivo en La Granja VIP, ¡y no es ganar!

Luego de revelar que quiere desprenderse de la imagen un tanto "antipática" que piensa que pudo haberse construido por el programa que condujo durante años, en donde siempre se comportaba con formalidad y vestía siempre de traje, Kike Mayagoitia admitió que para él, poder llegar a la final de La Granja VIP ya es recompensa suficiente.

Al respecto, Sergio Mayer Mori le preguntó si no quería ganar, a lo que el capataz de la semana le refutó que no es su principal objetivo (aunque tampoco le desagrada la idea). Por lo que Mayagoitia reiteró que, por el momento, quiere centrarse en mostrarse como una persona más humana, lo que incluye su faceta como padre de familia y esposo dedicado.

No te pierdas ningún detalle de La Granja VIP a través de la señal de Azteca UNO y mediante las redes sociales oficiales.