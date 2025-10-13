La Granja VIP: EN VIVO HOY 13 de octubre de 2025. ¡Así inicia el primer día de los granjeros!
No te pierdas la cobertura gratis y completamente en vivo del primer día de La Granja VIP. Los granjeros ya están instalados y se preparan para vivir su primer duelo para elegir a El Capataz.
Hoy habrá primer duelo para conocer a El Capataz
En La Granja VIP, cada lunes se decidirá a El Capataz. Este granjero, determinado mediante una competencia, podrá asignar tareas a los demás, tendrá su propia habitación y quedará exento de la nominación; sin embargo, el miércoles no podrá participar en La Asamblea.