La Granja VIP: ¿cuál es la relación de Fabiola Campomanes y Sergio Mayer Mori?

La Granja VIP, el nuevo reality show de TV Azteca, captó la atención por su dinámica de competencia en un entorno rural, si no también por las relaciones personales que se han empezado a visibilizar entre sus participantes. Uno de los vínculos que más ha generado conversación desde el primer episodio es el que existe entre Fabiola Campomanes y Sergio Mayer Mori, quienes comparten algo más que una convivencia televisiva.

Aunque no se trata de un parentesco sanguíneo, el lazo entre ambos participantes es profundo y significativo, con raíces que se remontan a una amistad entrañable entre la madre de Sergio y la actriz. Este vínculo fue evidente desde la primera dinámica de “la cadena de salvación”, en la que Fabiola no dudó en salvar a Sergio, generando una ola de comentarios entre los fans del programa.

¿Qué une a Fabiola Campomanes y Sergio Mayer Mori?

La conexión entre Fabiola Campomanes y Sergio Mayer Mori va más allá de la estrategia o afinidad ocasional. Durante la gala inicial, Adal Ramones, conductor de La Granja VIP, señaló que la actriz mantiene una amistad íntima y duradera con Bárbara Mori, madre del joven actor y modelo. Esta relación ha sido descrita como “casi familiar”, lo que explica la cercanía y protección que Fabiola mostró hacia Sergio desde la primera noche en la granja.

Para Fabiola, Sergio no es un simple compañero de reality, sino alguien a quien ha visto crecer y por quien siente un profundo cariño. Esta dinámica cercana se hizo evidente desde el primer programa, cuando tuvo la oportunidad de elegir a quién salvar en la cadena de salvación, y sin titubear, eligió a Sergio.

¿Por qué Fabiola Campomanes salvó a Sergio Mayer Mori en la primera cadena de salvación?

Durante la primera gala de La Granja VIP, se definió al primer nominado y se asignaron las camas y habitaciones a partir de una cadena de salvación, la primera prueba de alianzas entre los granjeros. En esta ocasión, Fabiola Campomanes tuvo la oportunidad de decidir quién merecía seguir en competencia sin riesgo de ser eliminado, y su decisión fue clara: salvó a Sergio Mayer Mori.

La elección no solo sorprendió a algunos de los espectadores, sino que también dejó entrever que entre ambos hay un lazo afectivo importante.

¿Qué lugar ocupa Sergio Mayer Mori entre los granjeros más votados?

La gala inicial de La Granja VIP también trajo consigo los primeros conteos de popularidad entre los participantes. En esta jornada, Sergio Mayer Mori figuró entre los granjeros más votados, junto con Lola Cortés y Alberto del Río “El Patrón”. Este resultado posiciona a Sergio como una de las figuras centrales del reality, ya sea por su fama heredada, su personalidad o su historia personal.

