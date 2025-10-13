inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
La Granja VIP
Video

La Granja VIP | ¡Revive la primera nominación de La Granja VIP!

Momentos de tensión, estrategia y sorpresas marcaron la intensa primera nominación del reality.

La Granja VIP
Compartir
  •   Copiar enlace

¡La emoción está al máximo en La Granja VIP! La primera nominación del reality dejó a todos con el corazón en la mano, mostrando estrategia, alianzas y sorpresas que nadie vio venir. Cada participante tuvo que defender su lugar en la granja mientras los compañeros tomaban decisiones que podrían cambiar el rumbo del juego.

La Granja VIP
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×