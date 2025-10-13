La Granja VIP | ¡Revive la primera nominación de La Granja VIP!
Momentos de tensión, estrategia y sorpresas marcaron la intensa primera nominación del reality.
¡La emoción está al máximo en La Granja VIP! La primera nominación del reality dejó a todos con el corazón en la mano, mostrando estrategia, alianzas y sorpresas que nadie vio venir. Cada participante tuvo que defender su lugar en la granja mientras los compañeros tomaban decisiones que podrían cambiar el rumbo del juego.
