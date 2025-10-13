inklusion logo Sitio accesible
La Granja VIP |Omahi llega a La Granja VIP con todo su carisma

El creador de contenido promete diversión, energía y momentos que darán de qué hablar en la granja.

¡La granja se llena de personalidad y entusiasmo! Omahi hizo su entrada a La Granja VIP demostrando carisma, energía y entusiasmo, listo para destacar y conquistar tanto a sus compañeros como al público. Con su estilo auténtico y su actitud positiva, Omahi promete dejar huella y generar momentos memorables dentro del reality.

