La Granja VIP EN VIVO: sigue MINUTO A MINUTO La Traición de hoy, ¿cómo saldrá el plan de Sergio Mayer Mori durante La Traición?
Sergio Mayer Mori dictará sentencia este viernes de Traición, ¿será que logre salirles bien la estrategia que habían mapeado? Descúbrelo EN VIVO en La Granja VIP.
Sergio Mayer Mori ganó la salvación ayer jueves 13 de noviembre, y ahora con el poder de la traición planea seguir la estrategia pactada para derrocar a "El Muro" el equipo conformado por Adame, Eleazar y Manola Díez. ¿Cómo saldrá el plan? No te pierdas el desenlace EN VIVO en La Granja VIP.
EN VIVO: La Granja VIP Viernes de Traición
Adal Ramones les dice a los granjeros que las reglas CAMBIAN
La Granja VIP llegó a su quinta semana, y Adal Ramones les dice que deben esperar lo inesperado "a partir de esta noche la traición cambiará, y el traicionado hoy traicionará a alguien más, esta noche es el primer viernes de doble traición, al final de esta noche tendremos 4 nominados".
¿Kim Shantal y Manola Díez se reconciliaron?
Kim Shantal y Manola Díez platicaron durante la tarde, Kim le pidió una disculpa por lo que le había dicho y Manola le explicó cómo era que ella esperaba rendir en la prueba donde resultó perdedora.
¡Las reglas cambian!
Vamos a mitad de camino en La Granja VIP, y los viernes de traición ahora serán días de DOBLE TRAICIÓN. El traicionado podrá traicionar, ¿cómo saldrán las cosas esta noche?
Ya estamos EN VIVO
Alex Garza y Mallezaa ya están EN VIVO en el conocido Pre Show de La Granja VIP para comentar TODO lo que ha sucedido alrededor de los granjeros, ¿peleas? ¿reconciliaciones? Todo está aquí.
Nuestros conductores ya están listos para La Granja VIP
Adal Ramones y Kristal Silva ya están en el foro de La Granja VIP para disfrutar de una gala más esta noche durante La Traición.
¿Cómo votar para salvar a tu granjero favorito?
Recuerda que aún estás a tiempo de salvar a tu granjero o granjera favorita, ingresa a lagranjavip.tv/vota y otorga tus 10 votos diarios entre las celebridades que prefieras, puedes darlos todos a una sola persona o repartirlo entre tus favoritos.
El Patrón y Eleazar Gómez: ¿ya hicieron las pases?
Durante el Cacaraqueando La Granja VIP, El Patrón y Eleazar Gómez habrían hecho las pases después de que ambos se enfrentaran en diferentes ocasiones dentro de La Granja, enfrentamientos en donde hubo diversos insultos y casi terminan en una incontrolable pelea.
Hubo pelea entre Kim Shantal y Manola Díez
Después del enfrentamiento entre El Patrón y Eleazar Gómez, Kim Shantal y Manola Díez protagonizaron un altercado en donde hubo fuertes GRITOS, ¿qué sucedió? Mira el video COMPLETO.
¿Cuál es la estrategia para esta noche?
Sergio Mayer Mori ganó ayer la Salvación, saliendo del cuadro de los nominados tal y como tenían planeado, ¿qué sigue para esta noche? Según lo que han platicado los granjeros en el 24/7, lo que ahora va a suceder es salvar a Lis Vega, y subir a Alfredo Adame, con la intención de que alguno de los de "El Muro" sea el que salga el domingo que viene.
¡¿Lola Cortés regresa a La Granja VIP?!
Lola Cortés ABANDONÓ por su propio pie La Granja VIP el pasado domingo 9 de noviembre, sin embargo estará de regreso para el programa de hoy, compartiendo foro con nuestros queridos conductores y, por supuesto, nuestro panel de críticos. ¿Quieres conocer todos los detalles? Da click aquí.
¿Cómo está el cuadro de nominados actualmente?
Al día de hoy en La Granja VIP tenemos a tres nominados: Eleazar Gómez, Manola Díez y Lis Vega, recordemos que durante La Gala esto va a cambiar, y conoceremos a un nuevo granjero o granjera nominado.
¿A qué hora inicia La Granja VIP HOY?
El Viernes de La Traición en La Granja VIP iniciará en punto de las 9:00 p.m., y puedes verla a través de Azteca UNO, o bien en nuestro sitio web totalmente en vivo y gratis, solo da click aquí.