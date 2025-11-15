La Granja VIP EN VIVO: sigue MINUTO A MINUTO La Traición de hoy, ¿cómo saldrá el plan de Sergio Mayer Mori durante La Traición?

Sergio Mayer Mori ganó ayer la Salvación, saliendo del cuadro de los nominados tal y como tenían planeado, ¿qué sigue para esta noche? Según lo que han platicado los granjeros en el 24/7, lo que ahora va a suceder es salvar a Lis Vega, y subir a Alfredo Adame, con la intención de que alguno de los de "El Muro" sea el que salga el domingo que viene.