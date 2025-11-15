¿Cómo les fue a los granjeros con el presupuesto? El Tío Pepe emite su veredicto

Uno de los aspectos más importantes de la ceremonia de (doble) traición de esta noche, fue la presencia del Mayoral de La Granja VIP, el querido Tío Pepe, para emitir su veredicto en torno al presupuesto para la comida de los granjeros para la siguiente semana.

El Tío Pepe comparte su decisión

El Mayoral de La Granja VIP empezó su intervención señalando la actitud y el desempeño "ejemplar" del Capataz en turno, Kike Mayagoitia, ya que compartió que era el primero en comenzar con las labores y el último en terminar, y usó como ejemplo el trabajo realizado con la construcción de las conejeras.

Además, el Tío Pepe también celebró el buen trabajo del resto de los granjeros y destacó la buena actitud de todas las celebridades con respecto al cuidado de los animales de La Granja VIP.

Sin embargo, no todo fueron buenas noticias, pues destacó que el huerto necesita más cuidados y exhortó a los granjeros a que piensen en "estrategias alternativas" para que prospere.

Por otro lado, el Mayoral tampoco ignoró la polémica ocurrida con la decisión al azar de Kike Mayagoitia en torno al granjero que tenía que disputarse el duelo del pasado martes y le pidió al Capataz que tenga mayor firmeza y claridad.

Finalmente, reveló que el presupuesto de comida para la siguiente semana será del 80 por ciento.

Cuando Kike pudo tomar la palabra, compartió muchos elogios por el desempeño de sus compañeros, especialmente el de Eleazar Gómez, y se dijo muy orgulloso de todos.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

El siguiente domingo tendrá lugar la gran gala en la que conoceremos al quinto eliminado de La Granja VIP y dará inicio en punto de las 20:00 horas. Los nominados de esta semana son César Doroteo, Eleazar Gómez, Alfredo Adame y Manola Díez, no olvides votar por tu favorito.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.