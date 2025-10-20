La Granja VIP: ¿Hasta qué hora tienes para votar por tu granjero favorito HOY domingo 19 de octubre?
¡Las votaciones están por cerrar! La Granja VIP ya tiene a sus primeros nominados: La Bea, César Doroteo y Carolina Ross, ¿hasta qué hora podrías votar para salvar a tu favorito?
Después de vivir La Salvación y La Traición, dos momentos CLAVES para La Granja VIP, pudimos conocer oficialmente a los tres nominados de la primera semana del reality show: La Bea, César Doroteo y Carolina Ross, quienes ahora mismo se encuentran en la cuerda floja después de que Eleazar Gómez decidiera salvar a Alfredo Adame de entre los nominados y traicionar a Carolina.
Desde ese entonces las votaciones para SALVAR a tu granjero favorito han estado abiertas, pero falta poco para que estas cierren. Durante La Gala de hoy 19 de octubre nuestro querido conductor Adal Ramones anunciará el cierre definitivo de las votaciones de la semana, para después dar a conocer al granjero o granjera que abandonaría La Granja VIP esta misma noche.
Posterior al anuncio del eliminado La Granja VIP seguirá su curso normal:
- Lunes de El Capataz
- Martes de El Duelo
- Miércoles de La Asamblea
- Jueves de La Salvación
- Viernes de La Traición
¿A qué hora inicia La Gala de La Granja VIP?
La segunda Gala de La Granja VIP dará inicio en punto de las 8:00 p.m. a través de la señal de Azteca UNO, recuerda que puedes verla en tu televisión pero también a través de la app TV Azteca En Vivo y nuestro sitio web oficial, donde tenemos la transmisión simultánea, en vivo y totalmente gratis.
¿Cómo votar en La Granja VIP para SALVAR a tu favorito?
Cómo votar en La Granja VIP: Sitio Web
- Da click a la siguiente liga: lagranjavip.tv/vota
- Localiza a tu granjero o granjera favorita
- Usa tus 10 votos diarios de la forma que desees: se los puedes dar a un solo granjero o dividirlos entre tus favoritos
- Apoya todos los días, ¡recuerda entrar diario para salvar a tu granjero/a favorita!
Cómo votar en La Granja VIP: APP TV Azteca EN VIVO
- Descarga e instala la aplicación. Una vez escaneado el código, sigue las instrucciones para completar la descarga. La app es gratuita y está disponible para Android y iOS.
- Ingresa al apartado de La Granja VIP. Dentro de la aplicación, busca la sección dedicada al reality. Ahí podrás ver la lista completa de granjeros y sus perfiles.
- Usa tus 10 votos diarios.Cada día tendrás 10 votos disponibles para apoyar al participante que más te guste. Puedes repartirlos entre varios granjeros o darle los 10 a tu favorito.
- Apoya todos los días. Recuerda entrar diario a la app para seguir votando. ¡Tu constancia puede ser la diferencia entre la eliminación y la victoria!