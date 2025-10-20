La Granja VIP: ¿Hasta qué hora tienes para votar por tu granjero favorito HOY domingo 19 de octubre?

Después de vivir La Salvación y La Traición, dos momentos CLAVES para La Granja VIP, pudimos conocer oficialmente a los tres nominados de la primera semana del reality show: La Bea, César Doroteo y Carolina Ross, quienes ahora mismo se encuentran en la cuerda floja después de que Eleazar Gómez decidiera salvar a Alfredo Adame de entre los nominados y traicionar a Carolina.

Desde ese entonces las votaciones para SALVAR a tu granjero favorito han estado abiertas, pero falta poco para que estas cierren. Durante La Gala de hoy 19 de octubre nuestro querido conductor Adal Ramones anunciará el cierre definitivo de las votaciones de la semana, para después dar a conocer al granjero o granjera que abandonaría La Granja VIP esta misma noche.

Posterior al anuncio del eliminado La Granja VIP seguirá su curso normal:



Lunes de El Capataz

Martes de El Duelo

Miércoles de La Asamblea

Jueves de La Salvación

Viernes de La Traición

¿A qué hora inicia La Gala de La Granja VIP?

La segunda Gala de La Granja VIP dará inicio en punto de las 8:00 p.m. a través de la señal de Azteca UNO, recuerda que puedes verla en tu televisión pero también a través de la app TV Azteca En Vivo y nuestro sitio web oficial, donde tenemos la transmisión simultánea, en vivo y totalmente gratis.

¿Cómo votar en La Granja VIP para SALVAR a tu favorito?

Cómo votar en La Granja VIP: Sitio Web



Da click a la siguiente liga: lagranjavip.tv/vota Localiza a tu granjero o granjera favorita Usa tus 10 votos diarios de la forma que desees: se los puedes dar a un solo granjero o dividirlos entre tus favoritos Apoya todos los días, ¡recuerda entrar diario para salvar a tu granjero/a favorita!

Cómo votar en La Granja VIP: APP TV Azteca EN VIVO

