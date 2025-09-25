Ferka no cree en los amigos en La Granja VIP: “Las traiciones se van a empezar a ver”

Nuestra crítica de La Granja VIP María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka en el mundo de la farándula, le advirtió a las celebridades que este reality de TV Azteca sí se va a poner muy complicado, por lo que es mejor enfocarse para no llegar en plan de hacer amigos y mucho menos de romance: ¡las traiciones estarán a la orden del día!

¿Por qué Ferka pidió no llegar a hacer amigos en La Granja VIP?

Aunque celebridades como Teo y Sandra Itzel declararon en sus tours de medios que ellos llegan con todas las buenas vibras y el ánimo de conectar con sus compañeros, Ferka les advirtió que lo mejor es recordar que se trata de una competencia en donde todos estarán atentos a las debilidades de sus contrincantes... ¡todo sea por avanzar!

“En un reality las emociones siempre están a flor de piel (…) yo digo que todos tienen que tener muy claro que es un juego, que sólo gana uno y que no tienen que llegar en un plan de '¡todos somos amigos!’ (…) no, no se desenfoquen y que sean ellos”, explicó.

Ferka, quien ya tiene experiencia en realities, explicó que aunque muchas celebridades lleguen en plan amistoso a La Granja VIP podrían toparse con un rival más ambicioso que no dudará en traicionarlos o aprovecharse de sus debilidades... ¡es una competencia y debe verse así!

“Se van a caer (las máscaras), las traiciones se van a empezar a ver y quien no sea auténtico también se va a empezar a notar”, explicó la actriz y conductora de televisión ante las cámaras de TV Azteca en su tour de medios.

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

La Granja VIP con Ferka como parte de nuestro experto equipo de críticos se estrenará el próximo domingo 12 de octubre del 2025 a través de la señal de Azteca UNO a las 08:00 de la noche: ¡no te pierdas las transmisiones 24/7 en la plataforma Disney+!