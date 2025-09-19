Ferka y Rey Grupero se destapan: ¿qué trabajo de La Granja VIP les late más?

Los críticos Ferka y Rey Grupero se pusieron a cacarear antes del estreno de La Granja VIP y revelaron en una divertida dinámica qué preferirían hacer en el reality en caso de que les hubiera tocado ponerse las botas: ¡no creerás lo que respondieron!

¿Qué prefieren hacer Ferka y Rey Grupero en La Granja VIP?

TV Azteca sometió a dos de los críticos más divertidos a una serie de curiosas preguntas como parte de la dinámica "¿Qué prefieres?”, esto para calentar los ánimos en el establo del reality show más alucinante de la TV mexicana en el que el estiércol, el trabajo y los retos extremos pondrán a nuestras celebridades al límite.

Rey Grupero, por ejemplo, nos hizo reír cuando reveló que prefería cuidar a un caballo que a un cerdo: “Nunca he tenido a uno tan cerca”, confesó, mientras que Ferka aceptó que ella definitivamente prefiere ordeñar una vaca a recoger estiércol... ¡te entendemos!

Entre lavar la ropa o lavar los trastes en La Granja VIP, Rey Grupero aceptó que prefiere limpiar loza... ¡las risas surgieron cuando tanto él como Ferka soltaron que prefieren darle de comer a los animales en lugar de cocinar para sus compañeros! “Me caen mejor que los granjeros”, aceptó Grupero.

Sobre comer ¡lo que sea! en la granja o quedarse con hambre, nuestros críticos también fueron claros al respecto: ambos prefieren trabajar duro y adaptarse a lo que haya en lugar de irse a la cama con el estómago vacío... ¡qué tal!

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en México?