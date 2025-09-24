Sandra Itzel y César Doroteo, el dúo dinámico del huerto de La Granja VIP según la IA: ¡conoce la razón!

Sandra Itzel y César Doroteo llegan a La Granja VIP con más cositas en común de las que pensábamos: ambos apostaron por la pura buena onda en el reality, quieren hacer amigos, trabajar en equipo y por si esto fuera poco... ¡sus personalidades coinciden a la perfección para hacer trabajos en el huerto, o al menos eso nos contó la IA!, ¿pero por qué?

¿Por qué Sandra Itzel y César Doroteo podrían triunfar como agricultores de La Granja VIP?

Cuando Sandra Itzel fue confirmada como una de nuestras granjeras, le preguntamos a la inteligencia artificial (IA) de Google Gemini sobre cuál trabajo le encajaría mejor a su actitud, y la herramienta dijo sin dudarlo que ella estaba hecha para ¡la agricultura! gracias a su carácter relajado y la experiencia que tiene al provenir de una familia de rancho.

Ahora que César Doroteo se convirtió en la sexta celebridad confirmada para la competencia , volvimos a preguntarle a la IA sobre él y la herramienta coincidió en algo: ¡también podría brillar muchísimo en el cultivo y cuidado de vegetales ya que para ser agricultor se necesita tener paciencia pero sobre todo mucha disposición para aprender!

La experiencia del querido “Teo” en el reality La Isla: Desafío en Turquía sin duda le dejó enseñanzas valiosas sobre retos fuertes y adaptabilidad que seguramente el influencer podría aplicar a la hora de hacerse cargo del huerto de La Granja VIP: ¡él nos aseguró que viene a aprender y seguramente lo logrará súper bien!

Otro punto que Sandra Itzel y “Teo” tienen en común es que ambos están dispuestos a hacer alianzas y a compartir lo que saben, por lo que seguramente verlos a ellos dos en el huerto de La Granja VIP será todo un agasajo: ¡que comience el cacareo sabroso!

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

Tu cita con La Granja VIP arranca el próximo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO: ¡no te pierdas ni un solo momento del estreno y recuerda seguir las transmisiones 24/7 porque se pondrán muy intensas!