¡Ellos son los 16 creadores que vivirán la experiencia de La Granja VIP!

La emoción por La Granja VIP sigue creciendo y, esta vez, la expectativa se centra en los 16 creadores de contenido que fueron revelados oficialmente como parte de la experiencia especial que los llevará a convivir, competir y disfrutar de la vida rural por un día.

Estos nombres ya están causando revuelo en redes sociales, pues cada uno de ellos aportará su carisma, energía y estilo a esta dinámica que promete momentos únicos, retos inolvidables y mucha diversión. Los elegidos son:

Erika Fernández

Leslie Gallardo

Quique Galdeano

Fernando Lozada

Antonio Betancourt

El Sajat

Dani Virgen

Rebeca Mendiola

Axel Armijo

Alee López

Ángel Monroy

Caín Guzmán

Mariana Alexandra

Soli Boli

Dulce Vargas

Soy Eduardo Bates

Cada uno llega dispuesto a dejar su huella dentro del reality rural más comentado, en una jornada donde lo digital y lo tradicional se mezclan para crear una experiencia inolvidable.

Conferencia de prensa: la cita para conocer todos los detalles

Antes de que estos 16 creadores entren oficialmente a La Granja VIP, se realizará una conferencia de prensa el 7 de octubre a las 12:00 pm, que se podrá ver en vivo a través de Facebook, TikTok y YouTube de La Granja VIP.

En esta transmisión, el público conocerá cómo será la dinámica, qué retos vivirán los participantes y, además, se revelará una gran sorpresa relacionada con el nuevo granjero. Sin duda, será un evento imperdible para quienes siguen el programa y quieren saberlo todo antes que nadie.

¿Cuándo comienza La Granja VIP?

La La Granja VIP está por comenzar, y con ella llegarán nuevos retos, alianzas y momentos que pondrán a prueba a todos los participantes. No te pierdas del gran estreno este 12 de octubre a las 8:00 p.m. por Azteca UNO.

