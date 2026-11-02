Granjeros y Granjeras comparten su Calaverita Granjera en La Granja VIP; luciendo impactantes vestuarios y maquillajes

La Granja VIP disfruta de la celebración del Día de Muertos, en La Gala de la semana 9 los Granjeros comparten intensas calaveritas Granjeras, además de que cada uno de ellos lucieron sus mejores vestuarios. Revive todo lo que se dijeron cada uno de los Granjeros, muchas risas antes de darse a conocer El Legado.