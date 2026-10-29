Ivonne Montero confiesa que está cansada de Niurka Marcos en La Granja VIP: “No quiero tenerla cerca”

Ivonne Montero expresó que está cansada de convivir cerca de Niurka Marcos en La Granja VIP. Al hablar sobre sus diferencias con su compañera, la actriz aseguró que llegó a un punto en el que escucharla le resulta molesto y explicó la decisión que tomó para mantener distancia dentro del dormitorio.

¿Por qué Ivonne Montero cambió de cama para alejarse de Niurka Marcos en La Granja VIP?

Montero contó que prefirió cambiar de lugar para dormir después de los reclamos entre ambas. Según su relato, durante el enfrentamiento recibió una señal obscena y fue llamada “mustia”, una palabra con la que rechazó identificarse.

“Por eso me cambié de cama. No quiero tenerla cerca. No quiero su energía. No quiero escuchar su voz. La neta, me molesta”, manifestó.

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La granjera se describió como una persona tranquila, accesible y tolerante, aunque aclaró que esa disposición tiene un límite. También explicó que, desde su perspectiva, Niurka tenía comentarios acumulados en su contra: “Estaba nomás esperando el momento para soltarme todo su veneno. Así lo siento”.

Al detenerse en el calificativo que recibió, Ivonne lo relacionó con alguien que finge una actitud inocente mientras busca dañar a otra persona. “Esa no soy yo. Estoy muy lejana de ser una persona así”, sostuvo, al explicar por qué le había molestado que su compañera la describiera de esa manera.

¿Qué pasó con la ofrenda de Ivonne Montero y Niurka Marcos?

El reclamo tuvo como antecedente el conflicto por una vela del altar que colocó la actriz. Niurka explicó que la apagó porque ya era medianoche y sostuvo que Montero había magnificado el problema. Esa fue la versión que compartió con otros granjeros después de la discusión.

Para Ivonne, la ofrenda tenía un significado personal relacionado con el padre de su hija. Durante la conversación, explicó que preparar ese espacio involucraba recuerdos difíciles de su historia familiar y que había realizado el ritual para desearle luz y paz.

“Le monto un altar al papá de mi hija para que tenga luz, para que tenga camino, para que tenga gloria”, expresó.

Por esa razón, consideró que su compañera había alterado un momento importante para ella. La actriz señaló que habría preferido una conversación antes de que tocara la ofrenda, incluso si existía alguna dificultad para dormir.

“¿Qué le costaba hablar conmigo y decirme: ‘Oye, ¿sabes qué? No puedo dormir’?”, cuestionó. Aseguró que estaba dispuesta a escuchar una propuesta y buscar un acuerdo.

Al cerrar sus comentarios, Montero reiteró que no se sentía cómoda al lado de Niurka y rechazó algunas de sus actitudes durante los juegos. Aunque reconoció que ambas debían seguir compartiendo actividades en La Granja VIP, dejó clara su postura: “No puedo con ese tipo de personas”.