“Yo no tengo amigas feas”: Manelyk suelta FILOSA frase frente a Azalia en La Granja VIP (VIDEO)

Previo a las nominaciones de este miércoles de Asamblea de La Granja VIP Segunda Temporada, Manelyk le dijo a Azalia que el look que eligió para la gala le quedaba muy bien y que se veía muy guapa, por lo que recalcó que ella no tiene amigas feas. Kunno añadió que, si llegara a haber alguna poco agraciada entre sus amistades, al menos sería buena onda.