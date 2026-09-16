“Yo no tengo amigas feas”: Manelyk suelta FILOSA frase frente a Azalia en La Granja VIP (VIDEO)
La Reina de los Realities asegura que en su grupo de amistades no hay espacio para los feos.
Previo a las nominaciones de este miércoles de Asamblea de La Granja VIP Segunda Temporada, Manelyk le dijo a Azalia que el look que eligió para la gala le quedaba muy bien y que se veía muy guapa, por lo que recalcó que ella no tiene amigas feas. Kunno añadió que, si llegara a haber alguna poco agraciada entre sus amistades, al menos sería buena onda.