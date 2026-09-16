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“Yo no tengo amigas feas”: Manelyk suelta FILOSA frase frente a Azalia en La Granja VIP (VIDEO)

La Reina de los Realities asegura que en su grupo de amistades no hay espacio para los feos.

Previo a las nominaciones de este miércoles de Asamblea de La Granja VIP Segunda Temporada, Manelyk le dijo a Azalia que el look que eligió para la gala le quedaba muy bien y que se veía muy guapa, por lo que recalcó que ella no tiene amigas feas. Kunno añadió que, si llegara a haber alguna poco agraciada entre sus amistades, al menos sería buena onda.

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