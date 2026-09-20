“Poco hombre": Ivonne Montero y Julio Camejo protagonizan FUERTE confrontamiento en “El Palenque” de La Granja VIP
Luego de que tuvieran diferencias por las labores dentro de La Granja VIP, Ivonne Montero y Julio Camejo tuvieron un gran confrontamiento.
Julio Camejo e Ivone Montero discutieron en la sección “El Palenque” de La Granja VIP ya que ambos expusieron los errores que se cometieron ante el cuidado de un caballo, sin embargo la conversación subió de tono por lo que ambos respondieron cada uno de los señalamientos que recibía.