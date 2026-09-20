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“Es una maceta": Alfredo Adame y esposa de Carlos Trejo tuvieron una FUERTE discusión en el Domingo de Eliminación de La Granja VIP

“El golden boy” y la esposa del cazafantasmas protagonizaron una discusión muy fuerte por diferencias de opiniones.

Esta noche la conversación subió de tono entre Alfredo Adame y la esposa de Carlos Trejo ya que ella mencionó que “El golden boy” ha arremetido contra su pareja a lo que Adame confimó etso diciendo que el Cazafantasfas es “una maceta” y no ha entendido que está dentro de un reality. Adal Ramones tuvo que frenar este momento tan tenso entre ambos.

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