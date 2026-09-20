Nominados ROMPEN en llanto dentro de La Granja VIP al recibir mensajes de su familia
Los cuatro nominados de La Granja VIP recibieron palabras muy especiales de sus seres queridos en uno de los momentos más vulnerables.
Mónica Escobedo, Kevyn Contreras “Bicolor”, María Karunna y Carlos Trejo recibieron plalabras motivadoras de sus seres queridos este domingo por lo que no pudieron contener las lágrimas ya que se encuentran en un momento muy complicado ya que todo podría pasar esta noche y no se sabe, hasta el momento, quién abandonará la competencia.