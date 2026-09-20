Kenny Avilés ROMPE EN LLANTO por las fuertes discusiones que se viven en La Granja VIP
La Granjera no pudo contener las lágrimas luego de presenciar fuertes tensiones en La Granja VIP y recibió una respuesta contundente por parte de Niurka.
Este Domingo de Eliminación la Granjera Kenny Avilés rompió en llanto por presenciar diversas discusiones, sin embargo diferencias con Niurka aumentaron la tensión. Ante esto esta última le dijo a Kenny que debía aprender y que ella es muy afortunada porque tiene personas que las “apapachan” dentro del reality aunque las peleas son parte del programa.